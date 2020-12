Vezmite Igorovi tú "oražovú tatrovku"

Lebo sa na nej škaredo vysypeme. Všetci. Igor Matovič sa správa ako decko, ktoré si robí vždy posvojom, ale nie vždy je mu to dovolené. Sem tam narazí a potom pení. Už mám pocit, že na všetkých.

Týmto narážam v prvom rade na členov "strany" obyčajných ludí. To Vám vôbec nevadí, ako Vás reprezentuje tento šialenec? Že robíte podržtašky tomuto pacientovi? Len preto, že Vás dostal do parlamentu? Tak hádam, keď už dal na kandidatku osobnosti z rôznych oblastí, biele vrany, ktoré sa postavili na odpor systému vo svojom profesnom živote, tak práve od takýchto osobností by som čakal, že sa na toto divadlo dlho nevydržia pozerať a nejak zakročia.

Nejde o to, že krajinu vedie vetroplach, reklamný mag, kritik od kosti. S tým sme sa museli vysporiadať po voľbách a veľa z nás verilo, žeby sa to nejak aj mohlo podariť. Musí. Hoci napr. ja sám som koalícii s Matovičom dával tak 2 roky. Ale spomienka na mafstory, čo tu bola predtým, nás nútila veriť, že hoci možno len 2 roky by mohlo postačovať na nejaké dôležité reformy a očistu štátu od krivých ľudí vo všetkých možných sférach.

Jednoducho posledný týžden, dva, už správanie premiéra prekročilo mädze akceptovania tohoto típka na čele krajiny. Ja mu už neverím. Už by som mu nedal ani kľúče od auta. Vyšinutý chlapík s nasratosťou dobermana, červeňou nepríčetného Fica, má akože naďalej riadiť túto krajinu? Veď to je nenormálne!

Osobne, ako volič pravice, si myslím, že už by nemal zastávať post premiéra. Veď robí hanbu nielen vlastným členom, ale aj koaličným stranám. Ako ZA LUĎOM, SME RODINE a zo SAS si spravil rohož. Neviem. Podľa mojho názoru, rekonštrukcia vlády nutná. (Teda stačila by aj rekonštrukcia premiéra samotného.)

A teraz trochu faktov. Každý kto ma trochu zdravého úsudku vie, že celé to ponižovanie Sulíka, je Matovičom umelo vytvorená bublina. Náročky zadal Sulíkovi zohnať testy, aby ho mohol úkolovať a ponižovat. Pretože keď majú všetky tie procesy prejsť v súlade so zákonom, rýchlejsie by ich Sulík mohol zohnať len protizákonne. A za to by Sulík letel okamžite, to je hádam jasne, ako by si Matovič zgustol na odvolávaní akože neschopného kriváka.

Teraz za tie nenakúpené testy nadáva ľuďom do idiotov. A to je už silná káva. Je to hnus najhrubšieho zrna. Keby išlo Matovičovi naozaj o čo najrýchlejšie nakúpenie "tak dôležitých" testov, tak ich mal zadať niektorému zo svojich ministrov, má ich dosť a všetci mu zobú z ruky. Podľa mňa, tak ako aj v každej firme, je za nenakúpené testy zodpovedný šef, hoci tým, že ju zadal nevhodnému človeku, resp. že mohol vybrať iného schopnejšieho, aby takýto nákup zrealizoval, ak rýchlejšie.

A teraz k rozuzleniu prečo je toto celé jedno nechutné divadlo pod taktovkou premiéra.

Testy samotné, aj keby sme ich tu mali nakúpene miliardu, covid-19 neliečia. Je to len pomôcka pre epidemiológov, take okuliare s ktorými lepšie vidia, kde je covid viac a kde menej rozšírený. Ale nič viac. Covid-19 premôžeme skôr správnymi opatreniami, napr. aj lockdownom. Ak si dáme 1mesačný lockdown a dodržíme všetky pravidlá, virusu sa zbavíme resp. ho utlmíme na minimálnu mieru rozšírenia. Testy nám v tom nijak významne nepomôžu. Naopak, mať testy a zisťovať koľko z nás je nakazených je síce pekné, ale v kontraste s tým, že nechamé ludí stretávať sa, úplne zbytočné. To aj miliarda testov je málo, lebo vždy sa niekto nakazí a testovať môžme donekonečna a vírusu sa nezbavíme. Čiže toľko k dôležitosti testov ako ju prezentuje Matovič. V žiadnej krajine sa toto nerieši ako priorita č.1 a už vôbec nie tak, že ak nejaký minister nakupuje pomalšie,podľa zákonnych pravidiel, aby sa mu nadávalo do neschopných, resp. pripisovala mu zodpovednosť za stovky mŕtvych.

Ale čo čakáme od "charakteru" ktorému nieje hanba naďalej premiérovať aj po kauze s jeho diplomovou prácou?

Vrátim sa na začiatok a týmto apelujem na poslancov celej vládnej koalície, stiahnite Matoviča z postu premiera. Necítim sa bezpečne. Dokonca ani v boji Slovesnka s COVIDOM-19, čo je paradoxne úchylný koníček samotného Matoviča. Ak sa dá ukecať podobrotky napr. tým, že s ním odstúpi aj samotný Sulík z postu ministra hospodárstva, tak túto obätu prežijem a u Sulíka si ju aj budem vážiť. Veď keď je šanca zobrať oranžovú tatrovku Matovičovi a mať možnosť ďalej normálne fungovať, príde mi to pre budúcnosť Slovenska, ako jeden parádny obchod.